Полицейские Челнов задержали воришек светильников из новостроек

В полицию обратились представители жилищно-эксплуатационного управления, в чьем ведении находится новый семейный микрорайон в старой части Набережных Челнов, сообщает пресс-служба УМВД города.

Оказалось, с конца прошлого года от новоселов стали поступать заявления об отсутствии света в подъездах трех жилых домов. Работая по заявкам жильцов, рабочие обнаружили отсутствие более 100 светильников общей стоимостью свыше 90 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемых и задержали их. Ими оказались трое молодых людей в возрасте 19-20 лет. Подозреваемые сознались в содеянном – украденные светильники складировали дома, а затем частями отдавали на реализацию продавцам электротоваров. Вырученные деньги они тратили на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Кстати, часть похищенного удалось изъять.