Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления

Сотрудники полиции просят откликнуться двух женщин, предположительно родственниц. 13 февраля они делали покупки в одном из магазинов молодежной одежды, расположенном в торговом центре в 19-м микрорайоне.

Стражи порядка предполагают, что челнинки могли стать свидетельницами преступления и просят их откликнуться. Также правоохранители просят откликнуться тех, кто знает разыскиваемых женщин. Контактные телефоны 37-90-10 или 02.