Полицейские Набережных Челнов пресекли деятельность наркопритона

28 сентября в 22:30 в одну из квартир 4 комплекса новой части города вошли сотрудники полиции. Они приметили необычное поведение хозяина жилья и его гостей. У 37-летнего челнинца обнаружили в квартире еще пять человек 4 мужчин и одну женщину.

Все находились в состоянии наркотического опьянения. Хозяин жилья оказался ранее судимым за организацию и содержание притона для потребления наркотических средств, урок прошлого пошел не на пользу. Выяснилось. что гости расплачивались за приют наркотической отравой. В отношении хозяина квартиры возбуждено очередное уголовное дело по статье 232 уголовного кодекса. За данное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.