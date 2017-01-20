Полицейские накрыли наркопритон в Челнах

В полицию обратились жильцы дома 2/04 в Набережных Челнах и сообщили, что в одну из квартир и днем и ночью приходят подозрительные люди, а также пожаловались на странный едкий запах, сообщает пресс-служба УМВД города.

Сотрудниками полиции была проведена проверка, в ходе которой был задержана 34-летняя жительница подозрительной квартиры и пять присутствующих в квартире людей. Оказалось, все задержанные являются наркоманами, в том числе хозяйка квартиры.

К слову, наркоманы за нахождение в организованном ей притоне, расплачивались "бартером" - наркотическими средствами разного происхождения.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.