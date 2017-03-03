Полицейские в Челнах разыскивают сбытчиков фальшивых купюр

13 февраля двое неизвестных совершили сбыт фальшивых денежных купюр. Банкноты номиналом 5000 рублей с серийными номерами бв 98847** они реализовали днем в торговых точках города, передает пресс-служба УМВД города.

Полиция установила двух подозреваемых. Одному на вид 20-25 лет. Он среднего телосложения, глаза карие, лицо продолговатое, губы тонкие. 13 февраля данный молодой человек был одет в чёрную тряпичную куртку с серыми ставками на груди, черные джинсовые брюки. На голове - черная вязаная шапка с белыми полосками, на ногах - черные кожаные ботинки. Приметы второго пока не установлены.

Граждан, опознавших человека на фотороботе, или знающих где находятся преступники, просим обращаться по телефонам 37-91-62 или 02.