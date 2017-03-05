Полицейские РТ арестовали девушку, выбросившую новорожденного сына на помойку

В Казани заключили под стражу 28-летнюю девушку, которая выбросила своего ребенка в мусорный бак возле дома №35 по улице Габишева, сообщает СУ СКР по РТ. Девушка признала свою вину частично.

- Она пояснила, что после того, как она родила ребенка, накрыла его одеялом и через несколько часов отнесла на улицу, где оставила возле мусорных контейнеров. Установлено также, что подозреваемая проживала и рожала у своего брата, - сообщили в СУ СКР по РТ.

Напомним, труп младенца был найден в мусорном баке по улице Габишева 27 февраля. По имеющейся информации, он скончался в результате механической асфиксии. Труп пролежал в мусорном контейнере около шести часов, сообщает ProKazan.ru.