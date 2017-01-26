Полицейские РТ в 2016 году выявили 45 преступлений террористического характера

В 2016 году полицейские РТ выявили 38 преступлений экстремистской направленности и 45 преступлений террористического характера. По 26 ранее возбужденным делам вынесены приговоры. 28 человек привлечены к уголовной ответственности, сообщают «Татар-информ» со ссылкой на министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.

Благодаря слаженным действиям совместно с ФСБ нанесен удар по деятельности запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир», в отношении тридцати ее участников возбуждены 13 уголовных дел.

Осуждены 7 татарстанцев, которые воевали на стороне террористов в Сирии, еще один объявлен в розыск. Всего же возбуждено 26 уголовных дел.

Благодаря оперативно работе предотвращено 6 массовых драк между футбольными фанатами (ультрас) – 137 человек привлечены к административной ответственности.