Полицейские в Челнах проверят молодежные тусовки города

17 апреля 2017 года в Российской Федерации стартует операция «Дети России». В ходе этой комплексно-профилактической операции сотрудники полиции проверят места массового пребывания молодёжи, будут выявлять подростков, употребляющих наркотики. В учебных заведениях Набережных Челнов будут проводиться лекции, на которых детям и подросткам расскажут и покажут на конкретных примерах о последствиях потребления наркотиков для здоровья, а также какое наказание предусмотрено законом за их незаконный оборот, сообщает пресс-служба УВД города.

Главная цель - предупреждение распространения наркомании среди подрастающего поколения. Среди прочего, до челнинцев будет доводиться информация о том, куда можно сообщать о наркопритонах и лицах, торгующих смертельным зельем. Первый этап продлится до 26 апреля 2017 года. В результате активных мероприятий ожидается повышение уровня осведомлённости населения о вреде наркомании для общества.

Полиция напоминает номер телефон доверия: 37-90-09 (круглосуточно). О преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, можно сообщать анонимно.