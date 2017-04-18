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18 апреля в 08:06
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию.

17 апреля в 14:38
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Животное несколько сотен метров тащило за собой ребенка, выпавшего из седла.

17 апреля в 14:13
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити

На часть стены со стороны улицы Батурина злоумышленники нанесли символику высотой в метр.

17 апреля в 13:41
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства

Это бывший директор Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Айрат Сагдеев.

17 апреля в 12:44
На двери в кабинете Премьер-министра РТ уже заменена табличка
На двери в кабинете Премьер-министра РТ уже заменена табличка

Фото с именем нового главы правительства выложил в соцсети его заместитель - Василь Шайхразиев.

17 апреля в 10:50
Алексей Песошин утвержден в должности премьер-министра РТ
Алексей Песошин утвержден в должности премьер-министра РТ

Его кандидатуру большинством голосов утвердил Госсовет Республики Татарстан.

17 апреля в 10:42
С начала года в Челнах алкоголем отравились 10 подростков
С начала года в Челнах алкоголем отравились 10 подростков

Половина из них среди детей до 14 лет. К слову, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано всего пять случаев.

17 апреля в 09:13
Полицейские в Челнах проверят молодежные тусовки города
Полицейские в Челнах проверят молодежные тусовки города

Рейды направлены на выявление подростков, употребляющих наркотики.

17 апреля в 08:35
СМИ: На пост премьер-министра РТ планируют Алексея Песошина
СМИ: На пост премьер-министра РТ планируют Алексея Песошина

Его кандидатуру внесет сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на очередной сессии Госсовета РТ.

17 апреля в 08:33
Россиянам разрешили получить заграничный паспорт за полцены
Россиянам разрешили получить заграничный паспорт за полцены

Минкомсвязи совместно с МВД реализовали возможность сократить размер госпошлины на 30% при условии подачи заявления и оплаты пошлины через портал госуслуг.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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18 апреля 2017г. 08:14

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в 09:13
Рубрика: Вечерка On-Line

Полицейские в Челнах проверят молодежные тусовки города

Полицейские в Челнах проверят молодежные тусовки города

17 апреля 2017 года в Российской Федерации стартует операция «Дети России». В ходе этой комплексно-профилактической операции сотрудники полиции проверят места массового пребывания молодёжи, будут выявлять подростков, употребляющих наркотики. В учебных заведениях Набережных Челнов будут проводиться лекции, на которых детям и подросткам расскажут и покажут на конкретных примерах о последствиях потребления наркотиков для здоровья, а также какое наказание предусмотрено законом за их незаконный оборот, сообщает пресс-служба УВД города.

Главная цель - предупреждение распространения наркомании среди подрастающего поколения. Среди прочего, до челнинцев будет доводиться информация о том, куда можно сообщать о наркопритонах и лицах, торгующих смертельным зельем. Первый этап продлится до 26 апреля 2017 года. В результате активных мероприятий ожидается повышение уровня осведомлённости населения о вреде наркомании для общества.

Полиция напоминает номер телефон доверия: 37-90-09 (круглосуточно). О преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, можно сообщать анонимно.

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