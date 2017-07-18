Полицейский-кинолог достал со дна Мелекески 16-летнего парня

«Даже крикнуть не успел». Так вспоминают о произошедшем очевидцы, на глазах которых накануне вечером купающийся в Мелекеске недалеко от санатория «Жемчужина» мальчик, неожиданно исчез с поверхности воды.

Как узнала "Вечерка", на крики людей отреагировал 24-летний парень, который с супругой так же отдыхал в то время у реки. Он без раздумий нырнул и на дне увидел подростка. Когда утонувшего доставили на берег, тот не подавал признаков жизни. Не было ни дыхания, ни пульса.

Его спаситель, а им оказался полицейский-кинолог отдельного батальона ППС Виктор Пшениснов, начал оказывать ему первую медпомощь. Позже к нему присоединились еще мужчина и девушка.

В шесть рук они в течение 15-20 минут делали подростку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца-легкие пострадавшего освободились от воды и он задышал. «Скорая» не смогла проехать к месту происшествия и утонувшего пришлось нести до Колокольного моста.

Он был госпитализирован в КДМЦ. Сначала полицейский, в теперь врачи продолжают бороться за жизнь подростка. Состояние его оценивается как тяжелое. Он в коме.