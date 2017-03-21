Полиция Челнов будет искать вандалов сломавших скамейку на набережной Тукая

Фотография с поломанной конструкцией появилась сегодня в социальной сети.

«Внимание это - наша Новая набережная Тукая. Надеюсь Наиль Магдеев обратит внимание на это пока всю набержную не разнесли к чертям собачьим!» - написал сегодня анонимный подписчик челнинской группы в социальной сети (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

На гневный пост отреагировала начальник управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Челнов Римма Мухаметзянова и спустя время в официальной группе администрации города Вконтакте появились фотографии с починенными скамейками.

«МУП «Парк культуры и отдыха» следит за порядком на набережной Тукая. Работники предприятия быстро восстановили поломку. По данному факту подано заявление в полицию, идут следственные действия» - говорится в подписи к фото.