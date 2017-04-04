Полиция Челнов объяснила, как распознать фальшивые купюры

Вход | Регистрация
Курсы валют (04.04.2017):
$56.1396+0.179 59.8953+0.0846
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Облачно
-5° -5°
День
04 апреля		 Вечер
04 апреля		 Ночь
05 апреля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
04 апреля в 11:14
С 25 апреля в Татарстане вводится особый противопожарный режим
С 25 апреля в Татарстане вводится особый противопожарный режим

На майские праздники отдыхающим будет запрещено приготовление пищи на открытом огне-кострах и мангалах.

04 апреля в 10:35
По Челнам наряд на весенний призыв составил 397 человек
По Челнам наряд на весенний призыв составил 397 человек

Основной акцент будет делаться, как и в предыдущие призывы, на граждан, имеющих высшее образование и среднее профессиональное образование.

04 апреля в 10:12
Росстат: Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду
Росстат: Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду

При этом, 75% наемных работников крупных и средних предприятий и организаций находится у черты бедности.

04 апреля в 09:22
После таракта в Санкт-Петербурге в Татарстане усилили меры безопасности
После таракта в Санкт-Петербурге в Татарстане усилили меры безопасности

И.о. Премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин накануне провел экстренное совещание.

04 апреля в 08:33
2017 год в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма
2017 год в Татарстане объявлен Годом профилактики травматизма

Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов с целью привлечения внимания общества к вопросам сохранения и укрепления здоровья населения.

04 апреля в 08:22
Взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил террорист-смертник
Взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил террорист-смертник

По данным источника ТАСС, смертник находился в середине вагона, возле дверей. В центре вагона была найдена его рука с проводами, их отправили на экспертизу.

04 апреля в 08:15
СМИ: задержан глава Удмуртии
СМИ: задержан глава Удмуртии

Источник в правоохранительных органах сообщает, что Александр Соловьёв этапирован в Москву.

04 апреля в 08:11
За неделю в Челнах было зарегистрировано 97 преступлений
За неделю в Челнах было зарегистрировано 97 преступлений

Раскрыты два убийства и шесть грабежей; по одному случаю причинения тяжкого вреда здоровью, хулиганству и угону. Также раскрыты 14 краж из 44 совершенных и 9 фактов мошенничества.

04 апреля в 08:00
Воспитанницы детсада в Челнах наелись «Феназепама»
Воспитанницы детсада в Челнах наелись «Феназепама»

В настоящее время девочки выписаны из больницы и вернулись в группу.

03 апреля в 16:32
В челнинском клубе задержали мужчину под наркотой
В челнинском клубе задержали мужчину под наркотой

Всего на медицинское освидетельствование были отправлены 25 человек.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
Правда

Индекс правды: 50%
Проголосовало: 0

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
04 апреля 2017г. 12:36

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Следком Татарстана изучает видеоролик, на котором мужчина не пустил «скорую» во двор
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 10:21
Рубрика: Вечерка On-Line

Полиция Челнов объяснила, как распознать фальшивые купюры

Полиция Челнов объяснила, как распознать фальшивые купюры

Стражи порядка просят челнинцев при обнаружении поддельных купюр незамедлительно обратиться в полицию. В случае невозможности задержания сбытчика подделки необходимо запомнить его приметы, направление следования, марку, модель, цвет и регистрационный номер автомашины, любые другие сведения, способствующие установлению его личности, сообщает пресс-служба УМВД города.

"Не следует пытаться сбыть поддельные деньги, иначе вы сами станете преступником. Согласно статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) за данное преступление грозит наказание до 12 лет лишения свободы с уплатой штрафа до 1 миллиона рублей. Если сомневаетесь в подлинности денег, проверьте их в банке или в любом магазине" - говорится в сообщении.

Самостоятельно различить оригинал от подделки можно следующим образом:

Обратите внимание на микроперфорацию. Она должна идти ровными рядами и не прощупываться. Гладкость обеспечивает лазер, в случае с подделками используют иглы.

Кроме этого, на пятитысячной банкноте на изображении видны силуэты флоры и фауны на дальнем берегу. При наклоне банкноты должны возникать скрытые радужные полосы.

Главная примета – аббревиатура «РР» высвечивается только под углом. Если она сразу бросается в глаза, подлинность купюры должна вызвать сомнение.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru