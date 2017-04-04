Полиция Челнов объяснила, как распознать фальшивые купюры

Стражи порядка просят челнинцев при обнаружении поддельных купюр незамедлительно обратиться в полицию. В случае невозможности задержания сбытчика подделки необходимо запомнить его приметы, направление следования, марку, модель, цвет и регистрационный номер автомашины, любые другие сведения, способствующие установлению его личности, сообщает пресс-служба УМВД города.
"Не следует пытаться сбыть поддельные деньги, иначе вы сами станете преступником. Согласно статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) за данное преступление грозит наказание до 12 лет лишения свободы с уплатой штрафа до 1 миллиона рублей. Если сомневаетесь в подлинности денег, проверьте их в банке или в любом магазине" - говорится в сообщении.
Самостоятельно различить оригинал от подделки можно следующим образом:
Обратите внимание на микроперфорацию. Она должна идти ровными рядами и не прощупываться. Гладкость обеспечивает лазер, в случае с подделками используют иглы.
Кроме этого, на пятитысячной банкноте на изображении видны силуэты флоры и фауны на дальнем берегу. При наклоне банкноты должны возникать скрытые радужные полосы.
Главная примета – аббревиатура «РР» высвечивается только под углом. Если она сразу бросается в глаза, подлинность купюры должна вызвать сомнение.
Комментарии посетителей
Ну конечно, теперь воспитатель во всем виноват-не уследила за 25 детьми, которым в школу скоро. А чем эти...
Да откуда он может знать? Розалия и Ринат сами-то об этом узнали только неделю назад, когда вся эта шумиха...
Жулик ушёл, но не совсем
Подтверждаю, Розалия Маликовна Магдеева двоюрдная сестра Рината Абдуллина. Может Магдеев просто не вкурсе?
извиняюсь. Некоторые реально живут в каких то иллюзиях. реальность давно пропала! смотрят телик и верят...
по твоему комменту понятно, что ты путинист заядлый, живешь в дерьме, еще радуется) согласен тем, что пора...
Пишешь от своего имени, а не от имени народа. Не преувеличивай свою значимость!
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...