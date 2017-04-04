Полиция Челнов объяснила, как распознать фальшивые купюры

Стражи порядка просят челнинцев при обнаружении поддельных купюр незамедлительно обратиться в полицию. В случае невозможности задержания сбытчика подделки необходимо запомнить его приметы, направление следования, марку, модель, цвет и регистрационный номер автомашины, любые другие сведения, способствующие установлению его личности, сообщает пресс-служба УМВД города.

"Не следует пытаться сбыть поддельные деньги, иначе вы сами станете преступником. Согласно статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) за данное преступление грозит наказание до 12 лет лишения свободы с уплатой штрафа до 1 миллиона рублей. Если сомневаетесь в подлинности денег, проверьте их в банке или в любом магазине" - говорится в сообщении.

Самостоятельно различить оригинал от подделки можно следующим образом:

Обратите внимание на микроперфорацию. Она должна идти ровными рядами и не прощупываться. Гладкость обеспечивает лазер, в случае с подделками используют иглы.

Кроме этого, на пятитысячной банкноте на изображении видны силуэты флоры и фауны на дальнем берегу. При наклоне банкноты должны возникать скрытые радужные полосы.

Главная примета – аббревиатура «РР» высвечивается только под углом. Если она сразу бросается в глаза, подлинность купюры должна вызвать сомнение.