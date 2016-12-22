Полиция Челнов показала фоторобот мужчины ворующего под видом соседа

В полицию обратилась жительница поселка Замелекесье. Она сообщила стражам порядка, что ее ввел в заблуждение незнакомец и выманил 5 тысяч рублей. По словам 59-летней челнинки, 20 декабря около 10 утра в дверь ее квартиры позвонил мужчина, сообщает пресс-служба УМВД города.
Он представился соседом и назвался Сергеем. Стоит отметить, что накануне, мужчина уже заглядывал к челнинке, чтобы оставить свои ключи от квартиры. Тогда женщина согласилась ему помочь, но тот вдруг отказался от этой идеи. В этот раз сосед попросил у нее в долг 550 рублей, чтобы расплатиться за доставку мебели. У челнинки такой суммы не оказалась, но все-таки вручила ему деньги – 5 тысяч рублей – поверив, что новый жилец вернет долг. Между тем, мужчина так и не появился, а когда женщина постучала в квартиру, где тот якобы поселился, выяснилось, что там еще никто не живет.
Напомним, что "Вечерка" уже писала о подобных случаях. Тогда жертвами мужчины в тапочках стали три семьи.
Пострадавшая обратилась в полицию и описала приметы мнимого соседа.
Мужчине на вид 35-40 лет. Он среднего телосложения, его рост 180-185см. Волосы у незнакомца светло-русые коротко стриженые, глаза темные, нос средний прямой, губы средние, лицо вытянутое, подбородок полуовальный. Был одет в светло-бежевый свитер с ромбиками и темные брюки, на ногах - темные ботинки.
Всех граждан, имеющих какую-либо информацию о данном лице, сотрудники полиции просят сообщать по телефонам 39-91-49 или 02.
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