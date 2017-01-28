Полиция Челнов показала грабителя офиса микрозаймов

В распоряжении "Вечерки" оказалась ориентировка, которую подготовили правоохранители.

Напомним, ограбление прошло 25 января вечером. В помещении остановочного павильона ООО МФК "Экспресс Деньги" (д.49/25Б) неизвестный, угрожая менеджеру-кассиру, похитил 39000 рублей. Как оказалось, среди 500 рублевых купюр находилась химическая ловушка. При вскрытии ловушки происходит распыление ярко-красной несмываемой краски, которая попадает на одежду, руки, лицо и сами купюры, поясняют стражи порядка.

Преступнику на вид 25-30 лет, рост около 1 метра 75 см, среднего телосложения. Был одет в темную курку с капюшоном, джинсы светло-синего цвета, на руках темные кожаные перчатки, обут в обувь темного цвета.

Граждан, обладающих информацией о преступнике, а также увидевших мужчину со следами ярко-красной краски на лице, руках, одежде, бумажных купюрах, полиция просит сообщать по телефонам: уголовного розыска - 37-91-13, дежурной части - 02, или же обращаться к своему участковому.