Полиция Челнов просит помочь в поиске без вести пропавшего мужчины

Полиция Набережных Челнов разыскивает 82-летнего Насыпова Абузара Харисовича. Пенсионер ушел из дома в 3 комплексе старой части гороа 12 августа 2016 года и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые.

Был одет: в классические костюм и брюки серого цвета, в светлую рубашку с длинными рукавами, галстук, на голове возможно была кепка светлого цвета.

Особая примета: отсутствуют зубы.

Всех граждан, обладающих информацией о возможном местонахождении Абузара Насыпова, просят сообщить в полицию по тел.: 34-70- 73, 02 или своему участковому уполномоченному полиции.