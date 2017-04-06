Полиция Челнов расследует факт вандализма в сквере Тукая

1 апреля в дежурную часть отдела полиции «Центральный» поступило сообщение об акте вандализма в сквере Тукая. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место отдыха граждан и обнаружили разбитую плиту у подножия скульптуры Габдуллы Тукая. Также плитка отсутствовала в некоторых местах на парапете, окаймляющем памятник, сообщает пресс-служба УМВД города. Каких – либо повреждений самой скульптуры Габдуллы Тукая обнаружено не было.

Представители ТОС «16-й комплекс», которые присутствовали при проверке, считают, что большинство повреждений в сквере могли произойти за зиму из-за неблагоприятных погодных условий. В некоторых случаях не исключен и человеческий фактор, но признаков явного осквернения памятника не имеется. Повреждения могли быть получены также при чистке снега в результате неосторожного обращения с инвентарем.

Проверка по данному сообщению продолжается, рассматриваются все возможные версии, отмечают правоохранители.