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18 октября в 13:49
В РТ мужчина убил своего брата, положил тело в багажник и утопил авто в реке
В РТ мужчина убил своего брата, положил тело в багажник и утопил авто в реке

По информации следствия, десять лет назад супруга старшего брата ушла жить к младшему, однако через некоторое время начала встречаться с обоими мужчинами, из-за чего и возник конфликт.
18 октября в 13:48
В Челнах сгорел автомобиль: водитель скрылся с места ДТП
В Челнах сгорел автомобиль: водитель скрылся с места ДТП

«Ока» загорелась на первой автодороге. Площадь пожара составила три квадратных метра.

18 октября в 11:23
В КДМЦ Челнов приняли 5000 роды
В КДМЦ Челнов приняли 5000 роды

Статистика показывает, что рождаемость в Набережных Челнах падает.

18 октября в 11:05
В Татарстане задержаны восемь членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
В Татарстане задержаны восемь членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

Проведены обыски по восьми адресам, которые использовали члены альметьевского звена запрещенной в России международной террористической организации.

18 октября в 10:45
В Челнах детские больницы получат новые рентген-аппараты
В Челнах детские больницы получат новые рентген-аппараты

Татарстан приобретет для детских поликлиник 7 рентгенодиагностических комплексов на сумму более 50 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
18 октября в 10:14
Полиция изъяла у браконьеров более тонны рыбы, которую планировали продавать в Челнах
Полиция изъяла у браконьеров более тонны рыбы, которую планировали продавать в Челнах

У злоумышленников изъяли соленую и замороженную рыбу, среди которой лещ, толстолобик, белый амур, сом, жерех, сазан, окунь.

18 октября в 09:59
«Альбатрос» открылся только в этом году, но уже успел завоевать любовь и признание челнинцев
«Альбатрос» открылся только в этом году, но уже успел завоевать любовь и признание челнинцев

Месяц занятий обойдется вам в 3 000 рублей. Для тех, кто не уверен, что сможет посещать занятия регулярно, предусмотрено разовое посещение за 200 рублей.

18 октября в 08:57
Правительство РФ утвердило календарь выходных дней в 2018 году
Правительство РФ утвердило календарь выходных дней в 2018 году

Россиян зимой ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, трехдневный отдых с 23 по 25 февраля.

18 октября в 08:47
В Татарстане осудили депутата, который прикинулся инвалидом
В Татарстане осудили депутата, который прикинулся инвалидом

Депутат представил в фонд соцстрахования подложные документы о частичной утрате трудоспособности и по ним с 2008 по 2017 год незаконно получил выплаты на сумму более 1,8 млн рублей.
18 октября в 08:22
Вице-премьер России: Татарстан показывает европейский уровень бедности
Вице-премьер России: Татарстан показывает европейский уровень бедности

Вице-премьер призвала другие регионы перенимать «такой замечательный опыт у Татарстана, нацеленный на решение вопросов преодоления бедности, развития среднего класса».

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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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19 октября 2017г. 02:14

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в 10:14
Рубрика: Вечерка On-Line

Полиция изъяла у браконьеров более тонны рыбы, которую планировали продавать в Челнах

Полиция изъяла у браконьеров более тонны рыбы, которую планировали продавать в Челнах

Оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан задержали троих жителей Заинска, подозреваемых в браконьерстве.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, полицейские выяснили, что помимо предполагаемого лидера группы – 48-летнего трижды судимого жителя Заинска – в нее входят еще двое пенсионеров, одному из которых 50 лет, второму – 81 год. Передвигались злоумышленники на двух катерах, а выловленную сетями рыбу хранили на специально оборудованных для этого на берегу водохранилища складах с вместительными морозильниками. Незаконный улов подозреваемые сбывали в Заинске, Набережных Челнах, Альметьевске и Самарской области.

Всех троих оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по РТ задержали, когда те проверяли сети.

Полицейские изъяли у задержанных два катера, а также 135 рыбацких сетей общей длиной более 10 км. Кроме того, в помещениях, которые злоумышленники использовали под склады, стражи порядка изъяли в общей сложности 1200 кг свежей, соленой и замороженной рыбы, среди которой лещ, толстолобик, белый амур, сом, жерех, сазан, окунь. Сумма ущерба, нанесенная незаконной деятельностью, составила около 100 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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