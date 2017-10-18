Полиция изъяла у браконьеров более тонны рыбы, которую планировали продавать в Челнах

Оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан задержали троих жителей Заинска, подозреваемых в браконьерстве.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, полицейские выяснили, что помимо предполагаемого лидера группы – 48-летнего трижды судимого жителя Заинска – в нее входят еще двое пенсионеров, одному из которых 50 лет, второму – 81 год. Передвигались злоумышленники на двух катерах, а выловленную сетями рыбу хранили на специально оборудованных для этого на берегу водохранилища складах с вместительными морозильниками. Незаконный улов подозреваемые сбывали в Заинске, Набережных Челнах, Альметьевске и Самарской области.
Всех троих оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по РТ задержали, когда те проверяли сети.
Полицейские изъяли у задержанных два катера, а также 135 рыбацких сетей общей длиной более 10 км. Кроме того, в помещениях, которые злоумышленники использовали под склады, стражи порядка изъяли в общей сложности 1200 кг свежей, соленой и замороженной рыбы, среди которой лещ, толстолобик, белый амур, сом, жерех, сазан, окунь. Сумма ущерба, нанесенная незаконной деятельностью, составила около 100 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Комментарии посетителей
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