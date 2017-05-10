Полиция Набережных Челнов просит помочь в розыске женщины

Она подозревается в совершении преступления в одном из торговых центров города.
Приметы: на вид 50 лет, рост один метр 73 см., лицо –полное, круглое, светлое, волосы светлые.
Была одета: в светлую куртку из плащёвки длиной выше колен, в юбку чёрного цвета.
Граждан, обладающих какой – либо информацией о разыскиваемой женщине, правоохранители просят сообщать в дежурную часть ОП № 4 «Электротехнический» по телефонам: 34-70- 73, 34-47- 54, 02 или своему участковому уполномоченному полиции.
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