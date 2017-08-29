Полиция Набережных Челнов разыскивает без вести пропавшую женщину

Полиция Набережных Челнов разыскивает Галимову Данию Шариповну, которая 22 августа ушла из дома и пропала без вести. Женщина проживает в поселке Сидоровка, на улице имени Каюма Насыри. Ей на вид - 65 лет, рост - 165 см, худощавая, лицо смуглое, волосы черные крашеные спроседью.

Как отмечают правоохранители, женщина страдает потерей памяти. Была одета в зеленую ветровку, темные брюки, белые мокасины. При ходьбе хромает.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Дании Галимовой, просят сообщать по телефонам: 37-91- 16, 37-91- 17, 02 или своему участковомууполномоченному полиции.