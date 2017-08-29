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29 августа в 16:47
Жители поселка ЗЯБ в Челнах обиделись на власть
Жители поселка ЗЯБ в Челнах обиделись на власть

Они считают, что их обделили в части благоустройства общественных зон.

29 августа в 16:29
Власти Татарстана выделили на расширение мечети в Омске 5 млн рублей
Власти Татарстана выделили на расширение мечети в Омске 5 млн рублей

Омскому муфтияту отказали Рамзан Кадыров, Алишер Усманов - помогли только в Правительстве РТ.
29 августа в 15:30
Полиция Набережных Челнов разыскивает без вести пропавшую женщину
Полиция Набережных Челнов разыскивает без вести пропавшую женщину

22 августа Галимова Дания Шариповна ушла из дома и не вернулась.

29 августа в 15:23
МЧС РТ предупреждает: на Татарстан надвигается грозовой фронт
МЧС РТ предупреждает: на Татарстан надвигается грозовой фронт

Ливни с грозами прогнозируются в Набережных Челнах, с порывами ветра до 15-20 м/с.

29 августа в 15:19
По пяти из семи заявок МУП «Электротранспорт» аукцион не состоялся
По пяти из семи заявок МУП «Электротранспорт» аукцион не состоялся

Предприятие-перевозчик повторно ищет того, кто за десять миллионов отремонтирует их «Нефазы».

29 августа в 14:27
Премию Лобачевского КФУ присудил профессору Калифорнийского университета Ричарду Шену
Премию Лобачевского КФУ присудил профессору Калифорнийского университета Ричарду Шену

Победитель получит награду из рук Президента РТ Рустама Минниханова 1 декабря, в День математики.

29 августа в 12:54
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками

Такие встречи стали традиционными и проводятся вот уже более 10 лет в начале учебного года, сообщается на сайте ведомства.

29 августа в 12:21
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями

Заявка на “выполнение работ по содержанию, уходу и текущему ремонту зеленых насаждений общего пользования” появилась на сайте государственных закупок.

29 августа в 12:03
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)

“Вечерка” узнала какие фильмы и мульфильмы бесплатно покажут зрителям под открытым небом в парке Победы.

29 августа в 11:37
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”

Президент Татарстана отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Гольма за качество новых дорог.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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30 августа 2017г. 07:52

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в 15:30
Рубрика: Вечерка On-Line

Полиция Набережных Челнов разыскивает без вести пропавшую женщину

Полиция Набережных Челнов разыскивает без вести пропавшую женщину

Полиция Набережных Челнов разыскивает Галимову Данию Шариповну, которая 22 августа ушла из дома и пропала без вести. Женщина проживает в поселке Сидоровка, на улице имени Каюма Насыри. Ей на вид - 65 лет, рост - 165 см, худощавая, лицо смуглое, волосы черные крашеные спроседью.

Как отмечают правоохранители, женщина страдает потерей памяти. Была одета в зеленую ветровку, темные брюки, белые мокасины. При ходьбе хромает.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Дании Галимовой, просят сообщать по телефонам: 37-91- 16, 37-91- 17, 02 или своему участковомууполномоченному полиции.

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