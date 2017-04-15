Полиция обнаружила тело пропавшего без вести челнинца

26-летний Айнур Ахмадуллин, житель 30-го комплекса, пропал 23-го ноября 2016 года - он вышел из дома и не вернулся. Родственники молодого человека обратились в полицию спустя три дня.

Ахмадуллина искали в районе Большой и Малой Шильны, в той стороне его видели в последний раз. Тогда к поискам подключились не только полиция и волонтеры, но и сотрудники МЧС. В какой-то момент, в связи с неблагоприятными погодными условиями, было решено остановить поиски.

Как рассказал "Вечерке" руководитель пресс-службы УМВД города Артур Муллин, сегодня, 15 апреля, в ходе плановых розыскных мероприятий сотрудник отделения по розыску обнаружил тело Ахмадуллина в одном из оврагов деревни Малая Шильна.

По предварительной версии парень покончил жизнь самоубийсвом - его нашли висящим на дереве. В данный момент на месте происшествия ждут следственно-оперативную группу.



