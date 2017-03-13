Полиция разыскивает челнинца, которому грозит до двух лет лишения свободы

29-летний челнинец – житель новой части города Набережные Челны. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 часть 1 УК РФ (кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД города.
На вид Равилю Галинуровичу Мухаметзянову 30-35 лет. Его рост 178 см, он худощавого телосложения. Волосы у мужчины темные, глаза карие.
Сотрудники полиции просят челнинцев оказать содействие в розыске подозреваемого и установлении его местонахождения. Граждан, имеющих какую-либо информацию о нем, просим сообщать по телефонам 379116, 379117, 02 или обращаться к участковому уполномоченному полиции по месту своего жительства. Анонимность гарантируется.
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