Полиция РТ ищет девушку, которая зарубила топором мать своего любовника

В Аксубаевском районе Татарстана в поселке Мюд 29-летняя Лилия Набиева зарубила топором 76-летнюю мать своего 49-летнего возлюбленного и скинула тело в подвал, теперь подозреваемую разыскивает полиция. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Тело пожилой женщины с четырьмя рублеными ранами головы было обнаружено вечером 18 марта, перед этим дочь пенсионерки никак не могла найти свою мать на протяжении трех дней.
- При обследовании дома кровать, где спала женщина, была перешвыряна, в комнате был небольшой беспорядок. Труп женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен в "забытом" подполе комнаты, в которой проживала женщина. Причем сам лаз был прикрыт ковром, как будто его никогда и не открывали, - цитирует официальный сайт "Аксубаево" слова замначальника полиции района Владимира Семенова.
Топор, которым была убита пожилая женщина, нашли на кухне в пятнах крови, пишет prokazan.ru.
В ходе расследования выяснилось, что пенсионерка проживала в доме с сыном и его подругой, с которой он познакомился в ноябре 2016 года. Девушка переехала жить к нему, даже зарегистрировавшись в доме. 9 марта мужчина уехал на заработки, оставив девушку присматривать за матерью.
По одной из версий, между девушкой и пенсионеркой произошел конфликт, в результате пожилую женщину зарубили топором.
Сейчас полиция разыскивает подозреваемую, людей, видевших девушку, просят обращаться в ОМВД России по Аксубаевскому району по телефону: 2-72-06.
Комментарии посетителей
Поправьте: поскользнулись. Грамотеи(((
.....многие газетенки разнесли, что коль не в этом так в 2018 году поедет....Могу предположить с вероятностью...
Сенатору,хотелось бы напомнить.... Золушка изначально была пропагондоном, и не более. Законы Украины были ...
Да Карина. Вы как будто на Луне живете! Представьте где ребенок в саду может взять таблетки? Явно из дома...
Если власть, запрещая проводить массовое мероприятие ( митинг) в определённом испрашиваемом организаторами...
Это повторяется из года в год..А зачем чистить если никого не штрафуют. А под окнами 1 этажа дома32/04 стоит...
5 лет назад, поневоле пришлось мне тащиться фактически пешком от этого места (что на фото), точнее старт был с...
Мужа тоже надо наказать...за соучастие и попустительство. А может и подстрекательство. Он, что, не знал, что...
Вот это жесть!!! Стерилизовать мамашу надо. Был бы я мужем, задушил бы ее собственными руками. Совсем женщины...
С каких пор “ходить” это стало “За космос! За Спорт” ? До Елабуги можно и добежать лёгким бегом - это было бы...
Отныне покупаю молоко ТОЛЬКО в прозрачных бутылках !!!
будет арендная плата за доступ к барбекю... - кто её будет собирать? поставят кабинку и кассовый аппарат? а...
Экономят на здоровье людей.
Пишете бред. Воспитатели не могут уследить за 40 детьми в группе. Приучайте своих отпрысков сами к порядку, а...
Значит СПУРТ банк скоро тоже накроется. А жаль приятно было с ним работать, без проблем.
Понятно, что виноваты воспитали, не досмотрели. Как можно не увидеть, что дети едят таблетки? За это...
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...