Полиция РТ ищет девушку, которая зарубила топором мать своего любовника

В Аксубаевском районе Татарстана в поселке Мюд 29-летняя Лилия Набиева зарубила топором 76-летнюю мать своего 49-летнего возлюбленного и скинула тело в подвал, теперь подозреваемую разыскивает полиция. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Тело пожилой женщины с четырьмя рублеными ранами головы было обнаружено вечером 18 марта, перед этим дочь пенсионерки никак не могла найти свою мать на протяжении трех дней.

- При обследовании дома кровать, где спала женщина, была перешвыряна, в комнате был небольшой беспорядок. Труп женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен в "забытом" подполе комнаты, в которой проживала женщина. Причем сам лаз был прикрыт ковром, как будто его никогда и не открывали, - цитирует официальный сайт "Аксубаево" слова замначальника полиции района Владимира Семенова.

Топор, которым была убита пожилая женщина, нашли на кухне в пятнах крови, пишет prokazan.ru.

В ходе расследования выяснилось, что пенсионерка проживала в доме с сыном и его подругой, с которой он познакомился в ноябре 2016 года. Девушка переехала жить к нему, даже зарегистрировавшись в доме. 9 марта мужчина уехал на заработки, оставив девушку присматривать за матерью.

По одной из версий, между девушкой и пенсионеркой произошел конфликт, в результате пожилую женщину зарубили топором.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемую, людей, видевших девушку, просят обращаться в ОМВД России по Аксубаевскому району по телефону: 2-72-06.