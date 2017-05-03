Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая

Как сообщили в Управлении здравоохранения города, дежурство участковых терапевтов, врачей общей практики и педиатров будет организовано с 9.00 до 14.00 в поликлиниках взрослой и детской сети города.

Вызвать врача на дом можно с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.

Дежурство детских врачей-офтальмологов будет организовано с 9.00 до 14.00 часов: 8 мая – в Камском детском медицинском центре, 9 мая – в Детской поликлинике №4.

Также офтальмологи окажут помощь, если понадобится, в Городской больнице №5.

Отоларингологи примут взрослых в «Городской больнице №5», детей – в «Камском детском медицинском центре».

Стационары города будут работать круглосуточно.