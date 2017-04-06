Полмиллиона рублей алиментов задолжал челнинец

Прокуратура города Набережные Челны поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего Дениса Оболонского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Судом установлено, что по решению суда Оболонский обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере ¼ части всех видов заработка. Однако в период с января 2011 года по февраль 2017 года он уклонился от исполнения возложенных на него обязательств по содержанию ребенка. Задолженность по алиментам превысила 544 тыс. рублей.

В судебном заседании Оболонский свою вину полностью признал, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.