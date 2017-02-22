Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ

Полтора миллиона рублей выплатят за информацию об обстоятельствах убийства студента КФУ - гражданина Чада. Об этом сегодня объявил президент РТ Рустам Минниханов, пишет "Вечерняя Казань".



Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями было обнаружено 16 февраля около 22 часов рядом с общежитием КФУ на улице Аделя Кутуя.



МВД по РТ просит всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах преступления, обращаться по телефонам 291-30-45, 89172274549, 89046621386 (Управление уголовного розыска МВД Татарстана) или по телефону доверия МВД Татарстана 291-20-02 (анонимно).