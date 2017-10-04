После атаки телефонных террористов на Казань было возбуждено более 200 уголовных дел

МВД возбудило более 200 уголовных дел после атаки телефонных террористов на Казань. Все уголовные дела возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также уголовные дела возбудили представители ФСБ.
Как напоминает издание, накануне по всей Казани прошла массовая эвакуация: после анонимных звонков на выход попросили сотрудников кабмина, Госсовета, пассажиров аэропорта, студентов всех крупных вузов, учащихся многих школ, посетителей ТЦ.
Волна телефонного терроризма в России началась 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
По состоянию на 3 октября в 119 российских городах поступали анонимные звонки с угрозами взрывов более 1,6 тыс. объектов, эвакуировано было около 630 тыс. человек.
Комментарии посетителей
При чем тут только тепло, субсидия дается на оплату ЖКУ, вот этот раздел “Подача заявки на назначение...
Это пи*** товарищи. Ну никак не назовешь.
Там тоже нет субсидии на тепло. За 5 лет не могли сделать отдельное окно по субсидиям на тепло.
Ошиблись, завлечение подается в разделе “Социальная защита”, а не «ЖКХ: оплата коммунальных услуг»
Я как родитель, сам несу ответственность за своих детей. Прививки - дело добровольное, а нас заставляют их...
Для проведения такой акции надо привлекать ТОС и советы МКД, чтоб каждый житель знал что, куда.
Нет в разделе ЖКХ окна “подать заявление”. Зачем писать о том чего нет? Да и сам процесс отсканировать...
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