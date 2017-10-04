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04 октября в 16:40
Роспотребнадзор не нашел опасности для детей в спиннерах
Роспотребнадзор не нашел опасности для детей в спиннерах

Провести исследование вынудила обеспокоенность родителей и учителей этой игрушкой.

04 октября в 16:27
После атаки телефонных террористов на Казань было возбуждено более 200 уголовных дел
После атаки телефонных террористов на Казань было возбуждено более 200 уголовных дел

Все уголовные дела возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

04 октября в 15:49
Набережные Челны оказались на 12 месте в рейтинге качества дорог
Набережные Челны оказались на 12 месте в рейтинге качества дорог

В июне этого года проверялись те дороги, которые сами жители отмечали на карте так называемых «убитых дорог».

04 октября в 15:41
На стоянке в «Мерседесе» задохнулся челнинец
На стоянке в «Мерседесе» задохнулся челнинец

Происшествие случилось в Саратовской области. Мужчина отравился угарным газом.

04 октября в 14:52
Всплеск гриппа в Челнах ожидается в конце октября
Всплеск гриппа в Челнах ожидается в конце октября

С наступлением холодов традиционно увеличивается количество людей, заболевших гриппом.

04 октября в 13:11
В Татарстане отчим на протяжении семи лет насиловал свою падчерицу
В Татарстане отчим на протяжении семи лет насиловал свою падчерицу

Мужчина угрожал девочке расправой с ней, матерью и младшими сестрами, если та кому-либо расскажет о произошедшем.

04 октября в 12:50
В Челнах изъяли почти 11 килограмм синтетических наркотиков
В Челнах изъяли почти 11 килограмм синтетических наркотиков

Все началось с того, что в августе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107» на одном из контрольно-пропускных пунктов.

04 октября в 11:36
Росреестр Татарстана обновил рейтинг кадастровых инженеров
Росреестр Татарстана обновил рейтинг кадастровых инженеров

Подавляющее большинство кадастровых инженеров включены в «красную зону».

04 октября в 09:53
32 команды поборются за 100 тысяч рублей в турнире по киберспорту в Челнах
32 команды поборются за 100 тысяч рублей в турнире по киберспорту в Челнах

Отборочный этап состоится с 14 по 22 октября, а финал пройдет с 27 по 28 октября.

04 октября в 09:01
В БСМП Челнов начали применять музыкотерапию
В БСМП Челнов начали применять музыкотерапию

Проект был создан при поддержке симфонического оркестра Игоря Лермана.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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05 октября 2017г. 07:36

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в 16:27
Рубрика: Вечерка On-Line

После атаки телефонных террористов на Казань было возбуждено более 200 уголовных дел

После атаки телефонных террористов на Казань было возбуждено более 200 уголовных дел

МВД возбудило более 200 уголовных дел после атаки телефонных террористов на Казань. Все уголовные дела возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также уголовные дела возбудили представители ФСБ.

Как напоминает издание, накануне по всей Казани прошла массовая эвакуация: после анонимных звонков на выход попросили сотрудников кабмина, Госсовета, пассажиров аэропорта, студентов всех крупных вузов, учащихся многих школ, посетителей ТЦ.

Волна телефонного терроризма в России началась 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

По состоянию на 3 октября в 119 российских городах поступали анонимные звонки с угрозами взрывов более 1,6 тыс. объектов, эвакуировано было около 630 тыс. человек.

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