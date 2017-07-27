После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ

Клубы НХЛ проявляют интерес к форварду «Ак Барса» Данису Зарипову, который был дисквалифицирован на 2 года за применение допинга, сообщает «Советский спорт».

«Интерес к Зарипову в НХЛ есть. Можно даже назвать это мини-ажиотажем, — сообщил источник издания . — Но пока руководство лиги не даст зеленый свет, переговоры с Зариповым не начнутся».

Отмечается, что агент игрока уже общается с клубами лиги. По оценке экспертов, Зарипов точно получит контракт на миллион долларов.

По мнению издания, чисто теоретически россиянин сейчас нужнее всех «Вашингтону», где недокомплект форвардов и всего 4 млн долларов под потолком зарплат. Но из столичного клуба пока не вышли на связь.

Издание отмечает, что приоритетным вариантом для Зарипова пока является продолжение карьеры в России.



