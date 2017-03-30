После ДТП на трассе Елабуга-Пермь 5-летняя девочка скончалась вслед за мамой

Восемь дней врачи боролись за жизнь пятилетней пассажирки Lada Granta, попавшей в смертельное ДТП на 162-м км трассы Елабуга-Пермь, но спасти ребенка не удалось. Об этом сообщили в первом отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 19 марта около полудня.

57-летний водитель «ВАЗа» при повороте налево столкнулся на встречной полосе с Audi A6, за рулем которой был 20-летний молодой человек. В результате 34-летняя пассажирка отечественного авто (мама девочки) скончалась на месте. Кроме них в машине была младшая 11-месячная дочь женщины. Ее жизни ничего не угрожает.

Оба ребенка не были пристегнуты ремнями, отметили автоинспекторы, сообщает kazanfirst.ru.