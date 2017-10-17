После ДТП с ребенком, депутат горсовета Челнов просит проверить законность ярмарок

На ДТП, которое получило широкий общественный резонанс, отреагировал депутат горсовета Сергей Яковлев. В своем живом журнале он опуликовал окрытое письмо на имя прокурора города Александра Евграфова:

«В связи с созданием неоднократных аварийных ситуаций, а также появившейся информации в соцсетях о наезде на ребенка на организованной Исполнительным комитетом нашего города ярмарке, прошу Вас провести проверку действий руководителя Исполнительного комитета города Набережные Челны Абдуллина Р.А. и других неустановленных лиц по организации ярмарочной торговли на проезжей части городских улиц без перекрытия движения на наличие признаков и состава преступления предусмотренные статьей 238 УК РФ.

Прошу Вас проявить меры прокурорского реагирования» – написал Яковлев.

Напомним, что происшествие случилось в минувшую субботу. В месте проведения сельскохозяйственной ярмарки сбили 7-летнего ребенка.