После ДТП в Челнах спасатели вытащили раненого водителя из авто

Сегодня в 07:42 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах поступила информация о двух столкнувшихся легковых автомобилях «Дэу Нексия» и «БМВ» около дома № 43а на проспекте Хасана Туфана, сообщили «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате ДТП 51-летнего водителя «Нексии» зажало в салоне. Из покореженной машины его вызволяли спасатели МЧС при помощи гидравлического инструмента. По данным информагентства, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом шейки бедра и травму живота. Спасатели оказали ему первую помощь и передали медикам, которые доставили его в БСМП.

24-летний водитель «БМВ» не пострадал.