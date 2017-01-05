После ДТП в Челнах спасатели вытащили раненого водителя из авто

Сегодня в 07:42 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах поступила информация о двух столкнувшихся легковых автомобилях «Дэу Нексия» и «БМВ» около дома № 43а на проспекте Хасана Туфана, сообщили «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В результате ДТП 51-летнего водителя «Нексии» зажало в салоне. Из покореженной машины его вызволяли спасатели МЧС при помощи гидравлического инструмента. По данным информагентства, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом шейки бедра и травму живота. Спасатели оказали ему первую помощь и передали медикам, которые доставили его в БСМП.
24-летний водитель «БМВ» не пострадал.
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