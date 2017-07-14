После капитального ремонта в Челнах открылся очередной детский сад

Сегодня в Набережных Челнах после капитального ремонта открылся детский сад № 4 «Веселинка» в поселке ЗЯБ, сообщает пресс-служба исполкома города. Строители полностью обновили фасад, провели внутреннюю отделку всех помещений.

Капитальный ремонт школ и детских садов в Набережных Челнах проходит в рамках республиканской программы, патронируемой президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На реализацию программы Набережным Челнам выделено более 30 млн рублей из республиканского бюджета, около семи миллионов рублей – из местного бюджета. К примеру, за счет городского бюджета была закуплена новая мебель. В пищеблоке детского сада установили систему вытяжки, ранее ее не было.

- По сути, после ремонта мы получили старый новый детский сад. К тем девяти видам работ, которые предусмотрены по республиканскому бюджету, мы добавили порядка пяти-шести работ за свой счет. И сегодня чувствуется, что у садика не зря такое название - «Веселинка», - тут действительно стало веселее, - произнес на открытии мэр города Наиль Магдеев. - В таких учреждениях создается будущее нашего города, и мы всегда будем находить средства для того, чтобы вкладывать в капитальный ремонт детсадов.

Стоит отметить, что всего в 2017 году в Челнах капитально отремонтируют 10 детсадов. Дошкольное образовательное учреждение «Веселинка» стало четвертым по счету.