После публикации «Вечерки» Роспотребнадзор провел проверку

Административное расследование в родильном отделении ГАУЗ «Городская больница №2» провело местное отделение Роспотребнадзора. Поводом послужила публикация на сайте «Вечерних Челнов» жалобы челнинца на грязные пеленки в роддоме.

Напомним, что мужчина, чья жена на тот момент лежала в медучереждении, был недоволен условиями содержания супруги в роддоме №1 на ГЭСе.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что данным юридическим лицом допускается нарушение требований Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В связи с отсутствием гладильного оборудования в прачечной больницы не проводится глажение детских пеленок после стирки. При оказании услуг по организации лечебного питания в родильном отделении не осуществляется производственный контроль за химическим составом и калорийностью стандартных диет» - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора РТ.

По выявленным нарушениям выданы предписание и представление об устранении нарушений. Юридическое лицо и ответственное должностное лицо были привлечены к административной ответственности.