После таракта в Санкт-Петербурге в Татарстане усилили меры безопасности

Экстренное совещание с руководителями правоохранительных органов провел накануне исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин.

Он поручил усилить меры безопасности на транспортных узлах - аэропортах, железнодорожных станциях, автовокзалах и станциях метрополитена, а также на объектах с массовым пребыванием людей.

Усиление мер безопасности в регионе связано с произошедшим 3 апреля текущего года террористическим актом в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает Правительство РТ.