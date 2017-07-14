Последний перед Китаем этап «Шелкового пути» выиграл экипаж Эдуарда Николаева

В категории грузовиков этап шестой этап Семей – Урджар (Казахстан) начался с уверенного темпа гонщика «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева, экипаж которого с самого начала ушел в отрыв. Однако позже грузовик налетел на кочку, лопнул кронштейн подвески кабины, и пилоту пришлось сбросить скорость.
В этот момент «КАМАЗ-мастер» догонял Мартин Коломы на Tatra и «МАЗ» Сергея Вязовича. Но на последнем отрезке спецучастка у «МАЗа» оборвался провод генератора, в машине пропало электричество, и экипаж на час сошел с трассы. Мартин Коломы остался вторым, отстав от Эдуарда Николаева на 39 секунд.
Заключительный этап ралли «Шелковый путь»-2017 на территории Казахстана протянулся от Семея до Урджара и соединил 600-километровый маршрут, проложенный вдоль знаменитой Туркестано-Сибирской магистрали, построенной в конце 1920-х годов, сообщает пресс-служба исполкома города.
Завтра утром экипажи перейдут границу с Китаем и отправятся на решающую часть маршрута.
Добавим, положение в общем зачете в классе «Грузовики» выглядит так:
Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 19 ч. 09 мин. 17 сек.;
Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +2:12;
Мартин Коломы (2Tatra Buggyra Racing») +12:53;
Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +24:01;
Артур Ардавичус («Astana Motorsports Team De Rooy Iveco») +56:45.
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