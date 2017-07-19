Последствия урагана в Татарстане: обрушился минарет мечети (ВИДЕО)

В деревне Большая Меша Тюлячинского раойна ураган обрушил минарет мечети, сообщает "Татар-Информ". Град побил посевы картофеля, сообщается в соцсетях. Кроме того, пользователи интернета распространяют в сети страшные кадры урагана, который, по их утверждениям, обрушился накануне на Альметьевск.

В последнюю неделю июля в центральной части России будет по-летнему тепло, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина «Российской газете».

До конца недели в центральной полосе России днем воздух будет прогреваться до 19-24 градусов, каждый день прогнозируются кратковременные дожди. В начале следующей недели температура может подняться до 25 градусов выше нуля. Потом ожидается повышение температуры до +27 градусов.

В пятницу в Центральный федеральный округ придут дожди и грозы с ветром до 12-17 метров в секунду. Но сильные осадки минуют столицу, они пройдут в Карелии, Архангельской области.

На севере Приволжского округа также ожидаются дождь, гроза, возможен град. В Пермском крае прогнозируют грозу с ветром до 25 м/с, который может нанести серьезные повреждения и привести к человеческим жертвам.