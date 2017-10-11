Пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка выйдут на очередной митинг

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12 октября в 09:24
Челнинский бизнесмен прокомментировал обыски в его доме
Челнинский бизнесмен прокомментировал обыски в его доме

Алексей Миронов подчеркнул, что это попытка силового давления с целью изъять земли, законно выделенные исполкомом для строительства спортивных и социальных объектов городе.

12 октября в 09:07
Наиль Магдеев празднует день рождения
Наиль Магдеев празднует день рождения

Сегодня мэру Челнов исполняется 58 лет. Администрация города подготовила ему поздравление.

12 октября в 08:56
В страшном ДТП под Заинском погибли двое
В страшном ДТП под Заинском погибли двое

На трассе столкнулись МАЗ, перевозивший трубы, КАМАЗ, груженный свеклой, и легковой автомобиль ВАЗ-2111.

12 октября в 08:26
В Челнах задержали мужчину, который воровал светильники в подъезде
В Челнах задержали мужчину, который воровал светильники в подъезде

Заявление в полицию от управляющей компании «Электротехников» по факту кражи светильников в подъезде дома 5//07 поступило в начале октября.

12 октября в 08:16
Челнинские лицеисты представят Россию на JuniorSkills в Абу-Даби
Челнинские лицеисты представят Россию на JuniorSkills в Абу-Даби

Соревнования состоятся по трем компетенциям: электромонтажные работы, мобильная робототехника, графический дизайн.

11 октября в 16:30
В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре
В Татарстане пенсионер и его малолетний внук погибли на пожаре

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.

11 октября в 15:09
Следком: сотрудники исполкома Челнов злоупотребили должностными полномочиями
Следком: сотрудники исполкома Челнов злоупотребили должностными полномочиями

В основе возбужденного уголовного дела – договор аренды заключенный с руководителем ООО «ЕвроГрупп 1» в 2014 году.

11 октября в 15:01
В России увеличили штраф для водителей, не пропустивших пешехода на «зебре»
В России увеличили штраф для водителей, не пропустивших пешехода на «зебре»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов до 2,5 тысяч рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

11 октября в 12:18
«Челныводоканал» отключит воду в частном секторе за проспектом Яшьлек
«Челныводоканал» отключит воду в частном секторе за проспектом Яшьлек

Предприятие начинает масштабную санацию труб протяженностью 300 метров специальным цементно-песчаным покрытием.

11 октября в 10:59
В ИТ-парке бесплатно обучат людей с инвалидностью web-разработкам
В ИТ-парке бесплатно обучат людей с инвалидностью web-разработкам

Обучающая программа была разработана ИТ-академией ИТ-парка и адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №40 от 11 октября, 2017г.
12 октября 2017г. 09:35

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в 08:47
Рубрика: Вечерка On-Line

Пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка выйдут на очередной митинг

Пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка выйдут на очередной митинг

Мэрия Казани согласовала митинг Союза пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка, который запланирован на 14 октября в 11:00, сообщается на сайте организации.

В сообщении отмечается, что целью митинга является потребовать от властей «наполнить фонд деньгами» и «расплатиться с народом». Речь идет о созданном в мае республиканском фонде поддержки для помощи погорельцам Татфондбанка и Интехбанка.

Ранее сообщалось о том, что начало выплат РФП запланировано на 1 ноября. Первые пожертвования в размере 314 млн рублей поступили на счет фонда от «Татэнерго» и «Сетевой компании». В первую очередь деньги выплатят юрлицам из третьей очереди реестра требований кредиторов банков.

Также РФП рассматривает вариант, по которому выплаты будут осуществляться от малых сумм задолженностей к большим.

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