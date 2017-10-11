Пострадавшие клиенты Татфондбанка и Интехбанка выйдут на очередной митинг

Мэрия Казани согласовала митинг Союза пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка, который запланирован на 14 октября в 11:00, сообщается на сайте организации.

В сообщении отмечается, что целью митинга является потребовать от властей «наполнить фонд деньгами» и «расплатиться с народом». Речь идет о созданном в мае республиканском фонде поддержки для помощи погорельцам Татфондбанка и Интехбанка.

Ранее сообщалось о том, что начало выплат РФП запланировано на 1 ноября. Первые пожертвования в размере 314 млн рублей поступили на счет фонда от «Татэнерго» и «Сетевой компании». В первую очередь деньги выплатят юрлицам из третьей очереди реестра требований кредиторов банков.

Также РФП рассматривает вариант, по которому выплаты будут осуществляться от малых сумм задолженностей к большим.