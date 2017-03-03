Пострадавшие от Татфондбанка предприниматели могут добиться компенсации

Бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов через Instagram объяснил, как клиенты-бизнесмены «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Анкор банка» могут стать частью реестра кредиторов. Они могут рассчитывать на компенсацию при банкротстве предприятия, однако формирование реестра происходит в заявительном порядке, а не автоматически.
Схема действий:
1. Скачать и заполнить шаблон требования кредитора (бланки шаблонов можно взять на сайте Совета по предпринимательству)
2. Отправить заполненное требование по почте на адрес временной администрации (АСВ), либо в центральный офис банка
3. К требованию необходимо приложить документы, выступающие обоснованием обязательств банка. Это может быть договор банковского счета, выписка об остатке средств на счете.
Он отметил, что в течение 30 рабочих дней временная администрация рассмотрит требование и примет решение о внесении в реестр (или об отказе).
Юристы Аппарата Уполномоченного помогают с оформлением требований, консультируют по порядку действий и защите интересов предпринимателей. Контактный телефон информационной линии: (843) 203 29 08, электронная почта: op@tatar.ru
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