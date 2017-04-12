Пострадавшую в питерском теракте челнинку выписали из больницы

Анну Стужину выписали сегодня, из ожогового отделения НИИ им. И.И. Джанелидзе. Напомним, девушка пострадала во время теракта 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Как рассказывала СМИ девушка, она стояла в эпицентре взрыва - в нескольких метрах от предполагаемого террориста-смертника.

21-летняя девушка студентка Восточного института Санкт-Петербурга. В 2015 году она закончила экономический факультет Набережночелнинского филиала КФУ, и решила продолжить обучение в северной столице.

Как сообщает Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в ближайшее время девушка планирует посетить Челны и повидаться со своими родными и близкими.