Пожарные спасли нетрезвую челнинку, которая уснула на диване

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую МЧС накануне в 15:56. На 6 этаже в однокомнатной квартире в доме 21-19 в Замелекесье загорелся балкон.

В квартире спасатели обнаружили спящую на диване 56-летнюю хозяйку в состоянии алкогольного опьянения. Женщина получила ожоги живота, ног и рук, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Челнинку передали медикам, которые доставили ее в БСМП.

По предварительной версии, причина пожара связана с неосторожным обращением с огнем.