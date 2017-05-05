Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России

Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в РоссииНовые правила ношения георгиевских ленточек в преддверии праздника 9 Мая объявило всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

По новому регламенту ленточку можно прикрепить только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку.

По-прежнему запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде, сообщает «Афиша Daily».

Ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим.

Ранее сообщалось, что представители Молодежной палаты при Мосгордуме будут проводить рейды для выявления случаев неэтичного использования георгиевской ленты и других символов Победы.