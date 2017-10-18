Правительство РФ утвердило календарь выходных дней в 2018 году

Утвержден календарь выходных дней в 2018 году. Соответствующее постановление Правительства РФ подписал 14 октября Премьер-министр Дмитрий Медведев.

Из подготовленного Министерством труда России документа следует, что выходные дни – суббота, 6 января, и воскресенье, 7 января, переносятся на 9 марта и 2 мая. Дни отдыха же – суббота, 28 апреля, суббота, 9 июня, и суббота, 29 декабря, – переносятся на понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня, и понедельник, 31 декабря, соответственно.

Таким образом, россиян ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, четырехдневный отдых с 8 по 11 марта, четырехдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, отдых 9 мая, трехдневный отдых с 10 по 12 июня и трехдневный отдых с 3 по 5 ноября.