Правительство РФ утвердило календарь выходных дней в 2018 году

Утвержден календарь выходных дней в 2018 году. Соответствующее постановление Правительства РФ подписал 14 октября Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Из подготовленного Министерством труда России документа следует, что выходные дни – суббота, 6 января, и воскресенье, 7 января, переносятся на 9 марта и 2 мая. Дни отдыха же – суббота, 28 апреля, суббота, 9 июня, и суббота, 29 декабря, – переносятся на понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня, и понедельник, 31 декабря, соответственно.
Таким образом, россиян ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, четырехдневный отдых с 8 по 11 марта, четырехдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, отдых 9 мая, трехдневный отдых с 10 по 12 июня и трехдневный отдых с 3 по 5 ноября.
Комментарии посетителей
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