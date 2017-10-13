Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продаже лекарств в сети

Госдума рассмотрит законопроект, благодаря которому интернет-магазины могут получить право на розничную продажу лекарств и ветеринарных средств. Инициативу, подписанную премьер-министром РФ Дмитриев Медведевым, вносит в парламент правительство. Соответствующее распоряжение от 12 октября 2017 года опубликовано на сайте кабмина сегодня.
«…Предлагается внести изменение в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации…», — говорится в документе.
Речь идет о лекарствах, для покупки которых не требуется рецепт. В настоящее время сайты, продающие фармацевтические средства, могут быть закрыты в досудебном порядке.
Ранее Дмитрий Медведев, комментируя законопроект, заявил, что интернет-аптекам потребуется лицензия, которая «включает себя не только продажу, но и определенные условия приема и хранения лекарств».
Глава Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в интервью iz.ru выразила мнение, что разрешение продажи лекарств в интернете не сделает их дешевле.
Комментарии посетителей
а как органами объясняются обыски? или никак? просто кошмарят бизнес?
Этот Кафетерий отдадут мастерам,а рабочие в пролёте.1000%
Про статью в целом, молчу! Но перечисленные ФАКТЫ, это красиво написали!))) критика должна быть и она должна...
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К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
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Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
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мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!