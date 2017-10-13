Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продаже лекарств в сети

Госдума рассмотрит законопроект, благодаря которому интернет-магазины могут получить право на розничную продажу лекарств и ветеринарных средств. Инициативу, подписанную премьер-министром РФ Дмитриев Медведевым, вносит в парламент правительство. Соответствующее распоряжение от 12 октября 2017 года опубликовано на сайте кабмина сегодня.

«…Предлагается внести изменение в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации…», — говорится в документе.

Речь идет о лекарствах, для покупки которых не требуется рецепт. В настоящее время сайты, продающие фармацевтические средства, могут быть закрыты в досудебном порядке.

Ранее Дмитрий Медведев, комментируя законопроект, заявил, что интернет-аптекам потребуется лицензия, которая «включает себя не только продажу, но и определенные условия приема и хранения лекарств».

Глава Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в интервью iz.ru выразила мнение, что разрешение продажи лекарств в интернете не сделает их дешевле.