Правительство РФ выделит 535 млн рублей на поставки КАМАЗов для ООН

Правительство выделит 535 млн рублей на «КАМАЗы» для всемирной продовольственной программы ООН. Об этом говорится в постановлении кабмина РФ. Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
«Подписанным постановлением предусматривается выделение до 535 млн рублей в 2017–2018 годах на реализацию очередного этапа проекта ВПП ООН по переоснащению парка грузовых автомобилей, используемых для транспортировки гуманитарной помощи, автомобилями российского производства и до 1,5 млн долларов США на уплату целевого взноса в фонд ВПП ООН на развитие логистического потенциала, включая интеграцию грузовых автомобилей „КАМАЗ“ в региональные парки грузовых машин ВПП ООН. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что КАМАЗ получит кредит на 2 млрд рублей на пополнение оборотных средств, пишет «БИЗНЕС Online».
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