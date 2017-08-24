Правительство РФ выделит 535 млн рублей на поставки КАМАЗов для ООН

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24 августа в 15:39
В Челнах выставили охрану у шлаконакопителя
В Челнах выставили охрану у шлаконакопителя

ООО “Челныводоканал” принял такие меры, чтобы местные рыбаки не удили рыбу в водоеме.

24 августа в 14:38
В Татарстане объявились позитивные комбайнеры
В Татарстане объявились позитивные комбайнеры

В социальных сетях люди делятся фотографиями разрисованных тюков сена.

24 августа в 13:33
В Челнах волонтеры достали щенков из бочки с мазутом
В Челнах волонтеры достали щенков из бочки с мазутом

Сейчас животные находятся в крайне тяжелом состоянии. Ветеринары озвучивают самые печальные прогнозы.

24 августа в 12:47
1 сентября во всех школах пройдет урок “Россия, устремленная в будущее”
1 сентября во всех школах пройдет урок “Россия, устремленная в будущее”

К примеру, школьникам с 1 по 11 класс расскажут про “дальневосточный гектар”, сохранение природы и государственную безопасность.

24 августа в 12:17
Разработан КАМАЗ для подавления уличных беспорядков (ФОТО)
Разработан КАМАЗ для подавления уличных беспорядков (ФОТО)

Грузовик снабжен защищенной кабиной, водометом и стальным щитом.

24 августа в 11:53
МЧС: в Татарстан идут грозы и шквалистый ветер
МЧС: в Татарстан идут грозы и шквалистый ветер

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления ожидаются вечером 24 августа, ночью и днем 25 августа.

24 августа в 11:13
В Татарстане водителя после ДТП зажало в кабине КАМАЗа
В Татарстане водителя после ДТП зажало в кабине КАМАЗа

Он потерял управление, после чего грузовик вылетел на обочину и перевернулся. Мужчина погиб от полученных травм.

24 августа в 10:03
В Татарстане хулиганы устроили “пенную вечеринку” прямо в фонтане (ВИДЕО)
В Татарстане хулиганы устроили “пенную вечеринку” прямо в фонтане (ВИДЕО)

Четверо молодых людей ради забавы вылили в него моющее средство - вода вспенилась и полезла на улицу.

24 августа в 09:18
Заместитель мэра Челнов отдала свои деньги на покупку канцтоваров для двух бедных школьников
Заместитель мэра Челнов отдала свои деньги на покупку канцтоваров для двух бедных школьников

В Набережных Челнах начинают подводить итоги акции «Помоги собраться в школу» - собрано более 11 миллионов рублей.

24 августа в 08:48
Россияне с 1990 года вывели в офшоры 75% национального дохода страны
Россияне с 1990 года вывели в офшоры 75% национального дохода страны

10% самых богатых россиян владеют 89% общего благосостояния всех российских домохозяйств.


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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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24 августа 2017г. 17:44

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в 08:39
Рубрика: Вечерка On-Line

Правительство РФ выделит 535 млн рублей на поставки КАМАЗов для ООН

Правительство РФ выделит 535 млн рублей на поставки КАМАЗов для ООН

Правительство выделит 535 млн рублей на «КАМАЗы» для всемирной продовольственной программы ООН. Об этом говорится в постановлении кабмина РФ. Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Подписанным постановлением предусматривается выделение до 535 млн рублей в 2017–2018 годах на реализацию очередного этапа проекта ВПП ООН по переоснащению парка грузовых автомобилей, используемых для транспортировки гуманитарной помощи, автомобилями российского производства и до 1,5 млн долларов США на уплату целевого взноса в фонд ВПП ООН на развитие логистического потенциала, включая интеграцию грузовых автомобилей „КАМАЗ“ в региональные парки грузовых машин ВПП ООН. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ получит кредит на 2 млрд рублей на пополнение оборотных средств, пишет «БИЗНЕС Online».

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