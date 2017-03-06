Правительство Татарстана отказалось выполнить ультиматум клиентов лопнувших банков

В Торгово-промышленной палате РТ завершилась встреча премьер-министра РТ Ильдара Халикова с представителями инициативной группы пострадавших клиентов лопнувших Татфондбанка и ИнтехБанка. На этот раз на встречу пустили и журналистов.

Резюме переговоров - власти не могут удовлетворить требования вкладчиков, которые, напомним, заключались в том, чтобы им вернуть деньги, а также оспорить отзыв лицензии ИнтехБанка и Татфондбанка Центробанком, но будут искать пути решения проблемы, сообщает "Вечерняя Казань".

Следующая встреча представителей властей и банковских «погорельцев» назначена в ТПП на понедельник.