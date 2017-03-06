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07 марта в 12:17
АСВ рассмотрело вопрос о выполнении ПАО «АК БАРС» Банк обязательств по увеличению капитала
АСВ рассмотрело вопрос о выполнении ПАО «АК БАРС» Банк обязательств по увеличению капитала

Факт увеличения уставного капитала был принят к сведению. Заседание АСВ прошло под председательством Антона Силуанова.

07 марта в 08:35
Роспотребнадзор: в Татарстан пришел птичий грипп
Роспотребнадзор: в Татарстан пришел птичий грипп

В ведомстве отметили, что был зафиксирован падеж птицы в Татарстане, Тыве, Краснодарском крае и Калининградской области, Калмыкии, Воронежской, Астраханской, Ростовской областях.
07 марта в 08:27
1 апреля в РТ стартует двухмесячник по санитарно-экологической уборке территорий
1 апреля в РТ стартует двухмесячник по санитарно-экологической уборке территорий

Анонсируя акцию, министр экологии РТ Фарид Абдулганиев выразил надежду, что ее участниками станут более миллиона жителей республики.
07 марта в 08:08
11 марта в Челнах пройдут сельскохозяйственные ярмарки
11 марта в Челнах пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарка пройдет по субботним и воскресным дням с 8.00 до 15.00 часов по адресам.

07 марта в 07:59
В Челнах поликлиники и больницы будут работать 8 марта
В Челнах поликлиники и больницы будут работать 8 марта

8 марта дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров будет организовано с 9.00 до 14.00 в поликлиниках взрослой и детской сети.

06 марта в 16:22
Медведев уменьшил срок перечисления маткапитала
Медведев уменьшил срок перечисления маткапитала

Теперь средства от государства должны перечислить молодым родителям в течение десяти рабочих дней.

06 марта в 15:39
Правительство Татарстана отказалось выполнить ультиматум клиентов лопнувших банков
Правительство Татарстана отказалось выполнить ультиматум клиентов лопнувших банков

В Торгово-промышленной палате РТ завершилась встреча премьер-министра РТ Ильдара Халикова с представителями инициативной группы пострадавших вкладчиков Татфондбанка и ИнтехБанка.

06 марта в 15:37
В Челнах водителя маршрутки уволили за хамство
В Челнах водителя маршрутки уволили за хамство

Последней каплей стала жалоба челнинки, которую она разместила в официальной группе администрации города Вконтакте.

06 марта в 15:34
В Казани задержали подозреваемых в убийстве африканского студента
В Казани задержали подозреваемых в убийстве африканского студента

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оба задержанных – скинхеды.

06 марта в 14:41
В Челнах рабочий «КАМАЗа» скончался от производственной травмы
В Челнах рабочий «КАМАЗа» скончался от производственной травмы

У 65-летнего токаря попали в станок обе руки, мужчина скончался на месте. На заводе собрали следственную группу.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 29%
Проголосовало: 21

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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
07 марта 2017г. 18:43

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в 15:39
Рубрика: Вечерка On-Line

Правительство Татарстана отказалось выполнить ультиматум клиентов лопнувших банков

Правительство Татарстана отказалось выполнить ультиматум клиентов лопнувших банков

В Торгово-промышленной палате РТ завершилась встреча премьер-министра РТ Ильдара Халикова с представителями инициативной группы пострадавших клиентов лопнувших Татфондбанка и ИнтехБанка. На этот раз на встречу пустили и журналистов.

Резюме переговоров - власти не могут удовлетворить требования вкладчиков, которые, напомним, заключались в том, чтобы им вернуть деньги, а также оспорить отзыв лицензии ИнтехБанка и Татфондбанка Центробанком, но будут искать пути решения проблемы, сообщает "Вечерняя Казань"

Следующая встреча представителей властей и банковских «погорельцев» назначена в ТПП на понедельник.

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