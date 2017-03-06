Правительство Татарстана отказалось выполнить ультиматум клиентов лопнувших банков

|07 марта в 12:17
Факт увеличения уставного капитала был принят к сведению. Заседание АСВ прошло под председательством Антона Силуанова.
|07 марта в 08:35
В ведомстве отметили, что был зафиксирован падеж птицы в Татарстане, Тыве, Краснодарском крае и Калининградской области, Калмыкии, Воронежской, Астраханской, Ростовской областях.
|07 марта в 08:27
Анонсируя акцию, министр экологии РТ Фарид Абдулганиев выразил надежду, что ее участниками станут более миллиона жителей республики.
|07 марта в 08:08
Ярмарка пройдет по субботним и воскресным дням с 8.00 до 15.00 часов по адресам.
|07 марта в 07:59
8 марта дежурство врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики и врачей-педиатров будет организовано с 9.00 до 14.00 в поликлиниках взрослой и детской сети.
|06 марта в 16:22
Теперь средства от государства должны перечислить молодым родителям в течение десяти рабочих дней.
|06 марта в 15:39
В Торгово-промышленной палате РТ завершилась встреча премьер-министра РТ Ильдара Халикова с представителями инициативной группы пострадавших вкладчиков Татфондбанка и ИнтехБанка.
|06 марта в 15:37
Последней каплей стала жалоба челнинки, которую она разместила в официальной группе администрации города Вконтакте.
|06 марта в 15:34
Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оба задержанных – скинхеды.
|06 марта в 14:41
У 65-летнего токаря попали в станок обе руки, мужчина скончался на месте. На заводе собрали следственную группу.
Комментарии посетителей
Полностью с вами согласна, Екатерина.
65 лет мужчина работал - погиб... 63 года мужчина работал водителем автобуса - переехал 69 летного человека... И...
Я-то как раз не вкладчик и не терпила... А, ты, если даешь советы, то нужно самому следовать этим советам...
Терпи молча, терпила... Не учи своему великому терпению других....
Конечно, ситуация неприятная, но почему такой крик? Всем физическим лицам выдадут страховку в размере 1,4 млн....
А какую “директор Татарстана” рожу отъел... Зажрался этот боров на деньгах колхозников...
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Женщины играют в футбол, в хоккей, занимаются боксом и тяжелой атлетикой. Среди директоров (особенно...
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Рыба-то им зачем??? Или дорожников в магазины не пускают?
Ага, задело мужиков за живое! Правда глаза колет. Большинство ни на что не способны, семьи содержать не могут,...
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Конечно, учителя болеют... А ещё болеют их дети... А так как в школах большинство учителей женщины (наверное,...
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Правильные вещи говорите. Но где в Челнах взять нормальных мужиков? Уже второй раз развожусь, первый был...
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Правильно. Укатать его на всю жизнь и больше не слышать о нём, позабыть его...
все правильно, жители этих городов сами должны решать как будет выглядеть главная улица их города