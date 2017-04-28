Праздничные мероприятия 1 мая в Челнах начнутся в 9:30

В День весны и труда в автограде запланировано большое количество мероприятий, сообщает пресс-служба исполкома города.

В 9:30 состоится начало мероприятия, посвященного празднику весны и труда. В 10:00 пройдет демонстрация по проспекту Мира от остановки "Парк Победы" в сторону площади Азатлык.

С 10:00 до 14:00 на площади Азатлык будет развернута праздничная программа. На площади челнинцев и гостей города ожидает концертная программа с участием художественной самодеятельности предприятий автограда. Для маленьких гостей праздника будет обустроена игровая площадка с батутами и каруселями. В праздничной программе примут участие творческие коллективы ПАО «КАМАЗ» и городских учреждений культуры. Планируется участие радиостанций города.

Жителей Автозаводского района ожидает концертная программа в 11:00 в Парке Победы.

В парке культуры и отдыха пос. ГЭС в 12:00 состоятся народные гуляния и праздничный концерт «Мир, Труд, Май!». В 18:00 пройдет танцевальный вечер «Для тех кому за…».