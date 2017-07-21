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21 июля в 16:23
Предпоследний этап «Шелкового пути» закрепил лидерство «КАМАЗ-мастер»
Предпоследний этап «Шелкового пути» закрепил лидерство «КАМАЗ-мастер»

Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Айрат Мардеев в общем зачете занимают три первых места.

21 июля в 14:25
Исполком опубликовал карту изменения маршрутов
Исполком опубликовал карту изменения маршрутов

В связи с производством дорожных работ с 21 по 24 июля будет закрыто движение автотранспорта по Московскому проспекту на участке от улицы Беляева в сторону Нового города.

21 июля в 13:18
Челнинец о землетрясении в Турции: “Прибрежная зона отелей получила значительные увечья”
Челнинец о землетрясении в Турции: “Прибрежная зона отелей получила значительные увечья”

Отдыхающий в данный момент в Турции житель Челнов поделился фотографиями последствий ЧП в социальных сетях.

21 июля в 13:04
В челнинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой
В челнинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой

Сейчас в общественном транспорте проходит тестирование новой системы оплаты проезда.

21 июля в 10:31
В Набережных Челнах состоялся мастер-класс по пленэрной живописи
В Набережных Челнах состоялся мастер-класс по пленэрной живописи

Мастер-класс на бульваре Энтузиастов стал местом творческого общения художников и горожан. Занятия по пленэрной живописи проводятся каждый четверг с 11 часов. Приглашаются все желающие.

21 июля в 10:14
Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)
Футбольный матч «КАМАЗ»-«Волга» не оправдал ожидания челнинцев (ФОТО)

19 июля на стадионе «КАМАЗ» прошел футбольный матч челнинского «КАМАЗа» против ульяновской «Волги» в первом туре ПФЛ.

21 июля в 09:47
В Челнах заработают три новых светофора
В Челнах заработают три новых светофора

Все они появятся по первой автодороге. Помимо этого на трассе М7 убирают два разворота.

21 июля в 09:22
Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»
Аэропорт Бегишево купил снегоход «Тайга Атака 2»

Снегоход может развивать скорость до 110 км/ч и буксировать прицеп весом до 250 кг. Покупка техники обошлась почти в 400 тысяч рублей.

21 июля в 09:02
Останки Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства
Останки Сальвадора Дали эксгумировали для установления отцовства

Прах художника потревожили, чтобы «получить образцы останков и определить, является ли он биологическим отцом женщины», которая подала иск о признании себя его дочерью.
21 июля в 08:45
В РТ поймали парня, который распространял в Интернете порноснимки детей
В РТ поймали парня, который распространял в Интернете порноснимки детей

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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в 16:23
Рубрика: Вечерка On-Line

Предпоследний этап «Шелкового пути» закрепил лидерство «КАМАЗ-мастер»

Предпоследний этап «Шелкового пути» закрепил лидерство «КАМАЗ-мастер»

В категории «Грузовики» борьба между партнерами по команде «КАМАЗ-мастер» Дмитрием Сотниковым и Антоном Шибаловым, – лидерами общего зачета. Поначалу быстрее шел Антон Шибалов, ему удалось отыграть более трех минута. Однако Дмитрий Сотников нарастил темп на втором спецучастке и выиграл этап, отыграв три минуты.

С третьим временем к финишу пришел Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер»). Таким образом российская команда заняла три первых позиции, а их главный преследователь – Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» – отстал более чем на полчаса. Пятым стал еще один белорусский экипаж под управлением Александра Василевского, а шестое место занял Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing), который на предыдущем этапе потерял более пяти с половиной часов (включая два часа пенализации) из-за технических проблем.

В общем зачете на первых двух позициях по-прежнему находятся экипажи «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова, которых разделяют шесть минут. Третье место оставил за собой Айрат Мардеев, уступающий быстрейшему из представителей «КАМАЗ-мастер» чуть более 23 минут. В борьбе за четвёртое место свои позиции укрепил Артур Ардавичус на грузовике Iveco – его единственный конкурент Эдуард Николаев из-за поломки переднего редуктора вынужден был отказаться от прохождения второй скоростной части этапа и отправился сразу на бивуак.

Результаты 13-го этапа класса «Грузовики»:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 05 ч. 29:00;

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +03:00;

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +05:18;

4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +31:39;

5. Александр Василевский («МАЗ-СПОРТавто») +33:58.

Положение в общем зачёте:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) – 43 ч. 45:38;

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +06:04;

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +23:12;

4. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +02ч. 40:27;

5. Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +06 ч. 28:56.

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