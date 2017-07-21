Предпоследний этап «Шелкового пути» закрепил лидерство «КАМАЗ-мастер»

В категории «Грузовики» борьба между партнерами по команде «КАМАЗ-мастер» Дмитрием Сотниковым и Антоном Шибаловым, – лидерами общего зачета. Поначалу быстрее шел Антон Шибалов, ему удалось отыграть более трех минута. Однако Дмитрий Сотников нарастил темп на втором спецучастке и выиграл этап, отыграв три минуты.

С третьим временем к финишу пришел Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер»). Таким образом российская команда заняла три первых позиции, а их главный преследователь – Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто» – отстал более чем на полчаса. Пятым стал еще один белорусский экипаж под управлением Александра Василевского, а шестое место занял Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing), который на предыдущем этапе потерял более пяти с половиной часов (включая два часа пенализации) из-за технических проблем.

В общем зачете на первых двух позициях по-прежнему находятся экипажи «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова, которых разделяют шесть минут. Третье место оставил за собой Айрат Мардеев, уступающий быстрейшему из представителей «КАМАЗ-мастер» чуть более 23 минут. В борьбе за четвёртое место свои позиции укрепил Артур Ардавичус на грузовике Iveco – его единственный конкурент Эдуард Николаев из-за поломки переднего редуктора вынужден был отказаться от прохождения второй скоростной части этапа и отправился сразу на бивуак.

Результаты 13-го этапа класса «Грузовики»:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») – 05 ч. 29:00;

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +03:00;

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +05:18;

4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +31:39;

5. Александр Василевский («МАЗ-СПОРТавто») +33:58.

Положение в общем зачёте:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) – 43 ч. 45:38;

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +06:04;

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +23:12;

4. Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) +02ч. 40:27;

5. Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +06 ч. 28:56.