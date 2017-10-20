Предприятия в Челнах не спешат отчитываться о сточных водах



До 1 ноября предприятия Набережных Челнов должны предоставить в ООО "Челныводоканал" декларации о составе и свойствах своих сточных вод на 2018 год. Требование это касается предприятий, имеющих самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых сточных вод с объектов которых составляет более 30 кубометров в сутки (за исключением жилищных организаций). При составлении декларации таким абонентам следует руководствоваться Правилами холодного водоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года №644.

Впервые правило об обязательном декларировании вступили были введены в прошлом году. В Набережных Челнах лишь 80 предприятий сдали документы, а должны были, как минимум, вдвое больше.

"В текущем году уже действует принцип: «не-знание закона не освобождает от ответственности». При обнаружении в стоках предприятий превышений нормативов сбрасываемых в канализацию веществ при начислении платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения при отсутствии декларации будет применяться двойной коэффициент. Такие случаи уже были", - говориться в сообщении ООО "Челныводоканал".