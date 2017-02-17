Председатель правления ТПП Челнов празднует свой юбилей

Сегодня, 17 февраля, Председателю Правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье» Юрию Ивановичу Петрушину исполняется 75 лет.

Трудовую деятельность Юрий Иванович начал в 1964 году. С 1970 года по настоящее время живет и работает в городе Набережные Челны.

Он стоял у истоков строительства КАМАЗа и нового города на Каме. Секретарь комитета ВЛКСМ Управления строительства «Жилстрой», Главного управления «Минмонтажспецстрой», начальник штаба стройки Камского автогиганта, секретарь парткома Домостроительного комбината, Производственного объединения «Камгэсэнергострой», первый секретарь Комсомольского РК КПСС, председатель городского Совета народных депутатов, депутат Верховного Совета Татарской АССР трех созывов.

С 2002 года - Председатель Правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона «Закамье», с 2006 года – член Общественной палаты Республики Татарстан.