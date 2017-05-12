Представители Координационного совета пострадавших клиентов Татфондбанка, Интехбанка и Тимербанка 11 мая 2017 года выехали с иконой Казанской Божьей Матери в Москву для того, чтобы 12 мая 2017 года в 12 часов возле Казанского собора обратиться к Путину с просьбой спасти банки Татарстана, также передать в дар другую икону.
"Жители Казани с чудодейственной иконой связывают свои надежды на благополучный исход в деле краха ТФБ и Интехбанка. Икону называют "Путеводительница". Казанцы уверены, что икона будет помогать В.В. Путину во всех его делах праведных", говорится в официальном сообществе совета .
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|12 мая в 14:59
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Представители пострадавших клиентов татарстанских банков привезли Путину икону
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|12 мая в 13:28
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Как предполагают надзорные органы, продукция из Лаишевского района может быть заражена “птичьим гриппом”.
|12 мая в 12:15
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|12 мая в 08:27
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|12 мая в 08:09
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Деятельность Татарского общественного центра, созданного в Набережных Челнах в 1990-е годы братьями Кашаповыми, запрещена на территории РФ.
|12 мая в 08:02
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Наибольшее количество из них касались вопросов зачисления в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 3 лет.
|11 мая в 15:57
Цены на ЖКХ будут рассчитывать по новой формуле с 2018 года
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|11 мая в 14:21
В Татарстане подросток сорвался с балкона и погиб
Инцидент произошел 9 мая. По предварительным данным, мальчик вышел покурить.
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Правдомер
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Юрий ПетрушинПредседатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
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19 апреля, 2017
Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"
Представители пострадавших клиентов татарстанских банков привезли Путину икону
Представители Координационного совета пострадавших клиентов Татфондбанка, Интехбанка и Тимербанка 11 мая 2017 года выехали с иконой Казанской Божьей Матери в Москву для того, чтобы 12 мая 2017 года в 12 часов возле Казанского собора обратиться к Путину с просьбой спасти банки Татарстана, также передать в дар другую икону.
Комментарии посетителей
Т.к. тема Рамадана на сайте пока не освящена, то помещаю здесь некоторые расчёты, связанные с этим меяцем.... ....
вот уж действительно, не полицейские, а полицаи. Не лучше гестаповцев
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