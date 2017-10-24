Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык

Представители татарского народа попросили кандидата в президенты России Ксению Собчак защитить татарский язык. Соответствующее открытое письмо было опубликовано в группе в соцсети под названием «Татары за Собчак».

Так, активисты в своем обращении просят заступиться за татарский язык.

- Цель нашего обращения носит в своей основе политический характер, хотя и просим мы Вас заступиться за наш родной татарский язык. И не только татарский. Сейчас на основе указания Президента РФ Генеральной прокуратурой начались проверки школ на предмет добровольности изучения национальных языков. Директоров школ запугивают уголовными делами, родители растеряны, 2800 учителей татарского языка и литературы с 1 января, скорее всего, останутся без работы!, - говорится в тексте обращения.

Активисты также обращают внимание, что татары — это второй по численности народ в РФ, сообщает prokazan.ru.

- Нас ранее лишили права иметь национальные вузы, а теперь ликвидируют то, что осталось от национальных школ!, - пишут они.

Напомним, ранее стало известно, что бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина).