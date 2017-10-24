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24 октября в 08:47
Челнинский бюджет стал приносить доходы
Челнинский бюджет стал приносить доходы

Суммарный доход Набережных Челнов за 9 месяцев 2017 года находится на отметке в 6 млрд 353 млн рублей. Из этой суммы 3 млрд 457 млн рублей получены за счет собственных доходов.

24 октября в 08:33
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика

12-летний школьник пропал накануне, около четырех часов дня.

24 октября в 08:27
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался

В больницу вместе с сыном поехал 28-летний отец. Будучи в нетрезвом состоянии, по пути следования мужчина пошатнулся и упал на ребенка. Спустя два часа мальчик скончался в больнице.
24 октября в 08:22
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык

Соответствующее открытое письмо было опубликовано в группе в соцсети под названием «Татары за Собчак». Активисты также обращают внимание, что татары — второй по численности народ в РФ.
24 октября в 08:16
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения

Камеры устанавливаются с целью обеспечения «общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Татарстан».
24 октября в 08:08
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД города задержали 32-летнего челнинца по подозрению в сбыте более 2 гр. марихуаны.

23 октября в 16:02
В Челнах разработали интерактивную карту пунктов приема ламп и батареек
В Челнах разработали интерактивную карту пунктов приема ламп и батареек

Недопустимо выбрасывать отработанные лампы вместе с обычным мусором, превращая его в ртутьсодержащие отходы, которые загрязняют парами подъезды жилых домов.

23 октября в 15:05
Космонавт сфотографировал Казань с орбиты земли
Космонавт сфотографировал Казань с орбиты земли

Сергей Рязанский отметил, что столица Татарстана отлично смотрится с борта МКС.

23 октября в 12:40
Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»
Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»

Сюжет картины от начала до конца не соответствует исторической действительности, считают они.

23 октября в 11:30
Коммунальщики Челнов: Дороги обработаны против гололеда
Коммунальщики Челнов: Дороги обработаны против гололеда

По заявлению администрации города, она держит ситуацию с погодными условиями под контролем.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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24 октября 2017г. 09:43

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в 08:22
Рубрика: Вечерка On-Line

Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык

Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык

Представители татарского народа попросили кандидата в президенты России Ксению Собчак защитить татарский язык. Соответствующее открытое письмо было опубликовано в группе в соцсети под названием «Татары за Собчак».

Так, активисты в своем обращении просят заступиться за татарский язык.

- Цель нашего обращения носит в своей основе политический характер, хотя и просим мы Вас заступиться за наш родной татарский язык. И не только татарский. Сейчас на основе указания Президента РФ Генеральной прокуратурой начались проверки школ на предмет добровольности изучения национальных языков. Директоров школ запугивают уголовными делами, родители растеряны, 2800 учителей татарского языка и литературы с 1 января, скорее всего, останутся без работы!, - говорится в тексте обращения.

Активисты также обращают внимание, что татары — это второй по численности народ в РФ, сообщает prokazan.ru.

- Нас ранее лишили права иметь национальные вузы, а теперь ликвидируют то, что осталось от национальных школ!, - пишут они.

Напомним, ранее стало известно, что бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина). 

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