Премию Лобачевского КФУ присудил профессору Калифорнийского университета Ричарду Шену

В К(П)ФУ объявили имя обладателя международной премии и медали имени Лобачевского.

После бурного обсуждения международное жюри присудило премию в размере 75 тыс. долларов и серебряную медаль американскому математику, профессору Калифорнийского университета в Ирвайне Ричарду Мелвину Шену.

Ученый был выдвинут на премию выдающимся современным геометром, обладателем премии Освальда Веблена по геометрии, профессором Пристонского университета США Фернандо Маркусом (самовыдвижение по условиям премии исключалось).

Как пояснил академик РАН, главный научный сотрудник Института теории физики имени Л. Д. Ландау РАН Алексей Старобинский, удостоенное премии Лобачевского исследование Ричарда Шена математически подтвердило достоверность теории относительности Эйнштейна для тел с положительной массой. Также труд позволил описать и классифицировать все трехмерные тела.

Награду американскому ученому вручит Президент РТ Рустам Минниханов 1 декабря, в День математики. Торжественная церемония пройдет в Императорском зале главного здания КФУ, сообщает ИА "Татар-Информ".